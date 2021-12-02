Market poşeti 1 TL mi olacak? 2022’de poşete zam geldi mi? Poşet zammı var mı? Açıklama geldi!
2022’de poşete zam geldi mi? Poşet zammı var mı? Market poşetine zam iddialarının ardından zam olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Market poşetlerine zam iddiası sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Halihazırda 25 kuruş olan market poşetlerinin yapılacak zamla 1 liraya kadar çıkabileceği konuşulmuştu. Peki; 2022’de poşete zam geldi mi? Poşet zammı var mı? Konuyla ilgili açıklama geldi!
2022'de poşete zam geldi mi? Poşet zammı var mı? Market poşetine zam iddiaları son günlerde sosyal medyada sıkça dillendirilen konulardan birisi oldu. Poşete gelecek zamla market poşetinin 1 TL olacağı iddia edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019 yılında 25 kuruş olarak başlayan 2020 ve 2021 yıllarında aynı ücretle devam eden plastik poşet ücretleri için 2022 yılı fiyat açıklaması geldi.
POŞETE ZAM GELDİ Mİ?
TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
BAKAN KURUM ONAYLADI
Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi.
2019 yılında başlatılan uygulama dahilinde plastik poşetler adet başına ve vergiler dahil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu. Söz konusu tutar 2020 ve 2021 yıllarında da değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edilmişti.
POŞET KULLANIMI YÜZDE 75 AZALDI
2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı.
Uygulamanın amaçlarından olan "sera gazı salınımının azaltılması" noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu. 2021 yılı sona erdiğinde uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olması öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise korona virüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.
İLGİLİ MEVZUAT
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 13'üncü maddesinde yer alan "Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir" hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı.
Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan "Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur" hükmü esas alınıyor.
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