Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?
Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak? Aralık’ta faizler düşecek mi? Ekonomi parametrelerini ve döviz kurlarını etkilemesi beklenen Aralık ayı faiz kararının ne olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Yılın son faiz kararıyla ilgili ekonomistler öngörülerde bulunurken, Merkez Bankası’nın daha önce yaptığı gibi faiz indirimine devam etmesi tahminler arasında yer alıyor. Peki; Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak? 2021 yılının son faiz toplantısı için toplanacak Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararı merakla bekleniyor. Son alınan kararlarda faiz düşüşlerine imza atan Merkez Bankası'nın, faiz düşüş trendinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki; Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre aralık ayı toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 15 seviyesine çekti.
TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.
Merkez Bankasının faiz açıklaması:
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir.
Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.
Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.
Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.
FİYAT İSTİKRARI
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI
Toplantı öncesinde piyasa aktörleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında faiz ile ilgili yaptığı açıklamaları takip etmişti.
Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" görüşünü yineleyerek, "Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." demişti.
Erdoğan, "Ben faizi savunanla beraber olamam" diye konuştu ve "Faiz aşağılara çekilmişken tamam
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