Kritik açıklama! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak?

Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrette ilk toplantı bugün yapılacak. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırmıştı. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte konu hakkında merak edilen her şey...

ASGARİ ÜCRET BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört toplantı gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ilk toplantının ardından ikinci toplantı yapılıp yapılmayacağı, asgari ücretin belirleneceği tarih için ipuçları verilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.