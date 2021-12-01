Kritik açıklama! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak?
Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni yılda asgari ücrete yüksek zam beklentisi sürüyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? İşte haberin detayları...
Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrette ilk toplantı bugün yapılacak. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırmıştı. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte konu hakkında merak edilen her şey...
ASGARİ ÜCRET BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?
2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört toplantı gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ilk toplantının ardından ikinci toplantı yapılıp yapılmayacağı, asgari ücretin belirleneceği tarih için ipuçları verilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.
Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.
VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.
Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:
BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
SGK PRİMİ (%14) : 626,06
İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
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