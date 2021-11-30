Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay belirli tarihte enflasyon verisi açıklanıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler kasım ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli ve memurlar ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Kasım ayı enflasyon verisinin de açıklanması ile birlikte son bir veri beklenecek. Kasım ayı oranının açıklanmasının ardından yeni maaşlar için de yeni ipuçları ortaya çıkacak. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü açıklanacak. 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Kasm ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından geriye sadece 1 veri kalacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.