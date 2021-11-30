Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren kasım ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Emekli ve memura yapılacak maaş zammında kasım ayı enflasyon oranı etkili olacak. Kasım ayı verisi beklenirken, ekonomistlerin enflasyon beklentisi de araştırılmaya başlandı. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay belirli tarihte enflasyon verisi açıklanıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler kasım ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli ve memurlar ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Kasım ayı enflasyon verisinin de açıklanması ile birlikte son bir veri beklenecek. Kasım ayı oranının açıklanmasının ardından yeni maaşlar için de yeni ipuçları ortaya çıkacak. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü açıklanacak. 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Kasm ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından geriye sadece 1 veri kalacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak.
Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.
Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.
YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.
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