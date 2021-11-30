İzmir’de suya zam! İZSU su fiyatlarına 2022 yılı içerisinde yüzde 33 zam kararı aldı





YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı. Konutlarda 0-10 metreküp arası suyun metreküpü 6.41 TL'den 7.56 TL'ye yükselirken 11-20 arası metreküp fiyatı 6.92'den 9 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 14.27 TL'den 16.84TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 16.35 TL'den 19.29 TL'ye yükseldi.

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