İzmir'de suya zam! İZSU su fiyatlarına 2022 yılı içerisinde yüzde 33 zam kararı aldı
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğünün genel kurulunda, İzmir’de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. İZSU’nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan sekizinci meclis oturumu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde gerçekleşti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, belediyeye ait İZSU Genel Müdürlüğünün genel kurulu gerçekleştirildi. İZSU'nun 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile performans programı görüşülürken, su zammı da meclisten geçti.
İZMİR'DE SUYA YÜZDE 33 ZAM
Buna göre, İzmir'de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kaldırılması konulu önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi de kabul edildi.
İZSU'nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı. AK Parti ve MHP'nin ret oyu kullandığı 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. MHP'li meclis üyesi Hakan Şimşek ise mali yılı bütçe ve performans programına olumlu oy kullandı.
YENİ DÜZENLEME
Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı. Konutlarda 0-10 metreküp arası suyun metreküpü 6.41 TL'den 7.56 TL'ye yükselirken 11-20 arası metreküp fiyatı 6.92'den 9 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 14.27 TL'den 16.84TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 16.35 TL'den 19.29 TL'ye yükseldi.
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