3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?

EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KURUL ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.