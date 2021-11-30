3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bakan Bilgin konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KURUL ÇALIŞMALARI TAMAMLADI
Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.
Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"HAYAT STANDARDI EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KORUNMALI"
"İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Bilgin, sosyal alanda piyasa mekanizmasının meydana getirdiği sorunları aşacak sosyal devlet uygulamalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bakan Bilgin, "Bu sosyal devlet uygulamalarının kullanacağı araçlar da sosyal politika araçlarıdır. Türkiye özellikle pandemi sürecinin meydana getirdiği sorunları ile baş etmek için de daha çok sosyal politikalara önem vermektedir. Nitekim geçtiğimiz dönemde yaptığımız toplu sözleşmeler, o günün şartları içerisinde oldukça büyük memnuniyet oluşturmuştur.
"ÖNCELİKLİ MESELEMİZ 3600 EK GÖSTERGE MESELESİDİR"
O sözleşmenin içerisinde daha yerine getireceğimiz sözleşmenin maddesi haline gelmiş konular vardı. Bu konuların başında hepinizin bildiği gibi 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, emeklilerin hayat şartlarının düzeltilmesi konusunda politikalar gelmektedir. Bunların hepsi önümüzdedir. Ama öncelikli meselemiz 3600 meselesidir. Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını, emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur.
"MEMUR-SEN'İN KATILIMI İLE BU SORUNU ELE ALACAĞIZ"
Bu emeklilik sisteminin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir bu. Tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Toplu sözleşme, somut şekilde çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Toplu sözleşme ile alakalı bakanlık içerisinde bir kurul oluşturduk. O kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bir de sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımı ile bu sorunu ele alacağız. Bu sorunu da çözeceğiz."
Öte yandan İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.
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- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
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