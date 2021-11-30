Kripto paralara 2022'de de para akacak! Bitcoin'de boğa sezonu devam edecek mi?
Bitcoin'de boğa döneminin devam edeceğini belirten Simon Dedic yeni bir mesaj verdi. Dünyaca ünlü uzmanların kripto paralardaki yükselişin devam edeceğini belirtmesinin ardından yatırımcılar yeniden umutlandı. Moonrock Capital'in kurucu ortaklarından Simon Dedic de Bu boğa koşusu bitmekten uzak" paylaşımıyla dikkat çekti. Uzman isimler yükselişin ne kadar süreceğini de işaret etti.
Dünyayı kasıp kavuran kripto paralara yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Dünya üzerindeki kriz nedeniyle bir süre düşüş yaşayan kripto paralarda hareketlilik yeniden başladı. Bitcoin'in 58 bin dolar bandına ulaşması "boğa sezonu sürecek mi?" sorularını akıllara getirdi.
Moonrock Capital'in kurucu ortaklarından Simon Dedic Twitter adresinden yaptığı açıklamada yükselişin devam edeceğini dile getirdi. Bitcoin'in 2021'in sonunda 75 bin doları göreceğini ifade eden Dedic, "Bu boğa koşusu bitmekten uzak" paylaşımında bulundu.
BİTCOIN'İN HAKİMİYETİ 2022'DE DE SÜRECEK
Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz: Kripto para ürünlerine Ocak-Kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişinin olması ve bu sermayenin 6,7 milyar dolarının Bitcoin'e gitmesi, Bitcoin'in bu dönem içerisinde yaşadığı fiyat artış hareketleriyle yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum.
CoinShares verilerine göre, Bitcoin fonlarında yeni rekor kırılmasını ve yatırımcıların Bitcoin ürünlerine ve fonlarına olan talep artışında, Bitcoin fiyatının 10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaşmasının bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca son dijital varlık fonu akışları raporu, Bitcoin'in büyük kurumsal yatırımlar için tercih edilen seçenek olmaya devam ettiğini vurguluyor.
Piyasa değeri açısından Bitcoin, küresel kripto para ekosisteminde baskın bir güç olmaya devam ettiği görülüyor. Bu verilerle birlikte Bitcoin hakimiyeti, 2022 yılında da kripto para girişlerinde belirgin olacak gibi gözüküyor.
Bunun yanında geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası, Güney Afrika'da tespit edilen Omicron isimli yeni bir COVID-19 varyantının yarattığı endişeyle sert bir düşüş yaşadı.
Yeni varyantla birlikte, Avrupa'da vaka sayılarındaki artış ekonomiler için tedirgin edici bir hal aldı. Çoğu ülkede yeniden kısıtlamalar ve seyahat yasakları uygulaması da piyasaları paniğe sevk etti. Piyasalardaki panik, kripto dünyasını da etkiledi.
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