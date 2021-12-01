Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanan merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için süreç bu hafta başlıyor. İlk toplantı 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak. İşte, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor. İşte, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek, bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi.
Komisyon ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek.Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için, işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.
Görüşmelerde, vergi indirimi dahil bir çok seçenek masada olacak. Asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
Yeni yılda geçerli olacak ücretin, aralık ayının ilk yarısında belirlenmesi bekleniyor.
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