Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor. İşte, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek, bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi.