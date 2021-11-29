Son dakika: Ekim ayı dış ticaret verileri açıklandı

Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.