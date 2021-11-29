Sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Sigaraya zam gelecek mi? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2021 yılında JTI, BAT ve Phillip Morris grubuna ait sigaralara yapılan zamlar sonrası güncel fiyatlar belirlenmişti. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sigaraya yeni bir zam daha yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada aralık ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağına yönelik iddialar paylaşılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigaralara ekim ayında zam yapılmıştı. Güncel sigara fiyatlarının belli olmasının ardından sigaraya yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala sigara tiryakileri tarafından sigara zammı yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Firmalar, Aralık ayında sigaraya zam yapılacağına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların dikkate alınmaması, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
İşte güncel sigara fiyatları:
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
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