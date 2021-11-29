Sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigaralara ekim ayında zam yapılmıştı. Güncel sigara fiyatlarının belli olmasının ardından sigaraya yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala sigara tiryakileri tarafından sigara zammı yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Firmalar, Aralık ayında sigaraya zam yapılacağına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların dikkate alınmaması, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

İşte güncel sigara fiyatları: