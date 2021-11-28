TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021!

TOKİ Ankara kura çekilişleri 1 Aralık'ta başlayacak. Ankara Yenimahalle Yakacık kura çekilişi 3 Aralık günü gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.