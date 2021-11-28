TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021!
TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021! TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ’nin Ankara’da inşa edeceği binlerce konut için başvuru dönemi tamamlandı. Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa çıkacak. Peki; TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? İşte; TOKİ Ankara çekiliş tarihleri!
TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021 yılının son günlerinde araştırılıyor. Dar gelirli vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, Aralık ayında düzenleyeceği çekilişlerle satış işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? İşte; 2021 TOKİ Ankara çekiliş tarihleri!
TOKİ ANKARA YENİMAHALLE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Ankara Mamak Kusunlar 2. Etap Konut Projesi,
TOKİ Ankara Gölbaşı Örencik 5. Bölge Konut Projesi,
TOKİ Ankara Gölbaşı İncek 2. Etap Konut Projesi,
TOKİ Ankara Yapracık Konut Projesi,
TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Konut Projesi.
TOKİ Ankara kura çekilişleri 1 Aralık'ta başlayacak. Ankara Yenimahalle Yakacık kura çekilişi 3 Aralık günü gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ
-Afyonkarahisar Sandıklı'da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.
-Aksaray Ağaçören'de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.
-Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.
-Burdur Karamanlıdaki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.
-Bursa'da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.
-Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.
-Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.
-Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.
-Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.
-Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.
-Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.
-Sivas'taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.
-Yozgat Sorgun'da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.
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