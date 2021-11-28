Asgari ücret toplantısı 2022 ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

"Uzlaşıyla çözmek istiyoruz"

Bakan Bilgin, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde de açıklama yaptı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi:

"Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz."