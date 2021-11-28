Asgari ücret toplantısı 2022 ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman? Milyonlarca çalışanın ücretini belirleyecek kritik asgari ücret toplantısı başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak toplantıyla belli olacağını hatırlattı. Hali hazırda net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş olan asgari ücret, yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Peki; 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'nin kilitlendiği asgari ücret toplantısına sayılı günler kaldı. 2022'de milyonlarca çalışanın alacağı minimum ücretin belli olacağı asgari ücret toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı aynı zamanda işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı gibi ödemeleri de doğrudan etkileyecek. Peki; 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.
Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini anlattı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
"Uzlaşıyla çözmek istiyoruz"
Bakan Bilgin, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde de açıklama yaptı.
Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi:
"Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz."
ATALAY: DOLAR 8,5 LİRAYDI, ŞİMDİ 12'Yİ GEÇTİ
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise günlerdir asgari ücret tartışmasının yaşandığını belirterek, "Konuşmaya başladığımız zaman dolar 8,5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Aradan 1 ay zaman geçti. Sebebini de anlamış değilim. Özellikle herkesin detaylı araştırmasını istiyorum ama bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var; dayanışma içinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Asgari ücretle ilgili ne söylediğimiz ortada" diye konuştu.
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