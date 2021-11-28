Demet Sabancı Çetindoğan AKM’yi öve öve bitiremedi

KADIN OLMAKTAN KAYNAKLI HIÇBIR SINIRLAMAYLA KARŞILAŞMADIM

Türk kadınlarının iş hayatındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geleneksel bir Türk ailede doğup yetişen bir kadın olarak, kadın olmaktan kaynaklanan hiçbir sınırlamayla karşılaşmadım. Karşılaştıklarımı da asla aşılmaz bir duvar olarak kendime bahane etmedim. Bunu başaran kadınlar bugün şirket kurup yönetiyor, devlette en üst makamlara geliyor. Günümüzün popüler diliyle söylersek çocuk da yapıyor, kariyer de... Modern Türkiye'nin teminatı da işte budur. Kadın varsa umut ve güç var demektir.

Kadınların iş hayatında daha aktif olması için sizce neler yapılmalı?

Bir altyapı sorunu var. Her şeyi sabit tutup, tek bir parametreyi değiştirerek kadınların iş hayatına girişini oransal olarak değiştiremezsiniz. Öncelikle eğitimle ilgili paradigmal değişikliklere ihtiyaç var. Bir jenerasyon, kadının toplum içindeki yeri noktasında yeni bir vizyonla eğitilmeli. Bunun için bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması gibi çok güçlü sosyoekonomik dönüşümler sağlanması lazım. Ulu önder Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşu sırasında yaptığı radikal değişimleri hatırlayın...

İş hayatında kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben her zaman topluma faydalı işler yapmaya çalıştım. Uluslararası bir yapıda olmak, yabancılarla birlikte çalışmak ve Türkiye için bir şeyler yapmak, beni hep daha fazla heyecanlandırdı.

"PES ETMEYİN ÇÜNKÜ HAYAT ÇOK ZOR"

Kadınlara iş, özel ve sosyal hayatlarında tavsiye verseniz, ne söylersiniz?

Kendinize güvenin ama lütfen hazırlanın; iyi bir dil, iyi bir eğitim, iyi bir sosyal çevre çok değerlidir. Mücadeleci, rekabetçi, eşitlikçi olun. Kendi faydanız kadar ekibinizin, çevrenizin gelişimini de önemseyin. Pes etmeyin, çünkü hayat çok zor; zaman zaman her şey yolunda giderken kimi zaman da ters gidebilir.

Sizi en fazla motive eden şey nedir?

Büyük bir ailenin içinde yetiştim. Benim için önce aile gelir sonra ise sosyal rollerimi önemserim. Tek başına bir iş kadını değilim; bir çağda ve bir toplumun içinde yaşıyorum. Kendimi her anın tanığı ve sorumlusu hissederim. Aileme ve hayata karşı bu sorumluluğum, benim başarma motivasyonumdur.