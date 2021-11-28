Demet Sabancı Çetindoğan AKM’yi öve öve bitiremedi
İş dünyasının bilinen isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan, kadınlar için harekete geçtiği yeni e-ticaret markasını Günaydın’a anlattı. Çetindoğan “Bu projemin amacı, Türk kadını olarak girişimci kadınları desteklemek, onların ürünlerini yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşturmak.” dedi. Demet Sabancı Çetindoğan, yenilenen AKM’ye olan beğenisini “Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmemiz lazım; söz verdiği gibi mükemmel bir merkez oldu” sözleriyle dile getirdi.
Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadınların el emeği ürünlerini alıcıya sunan yeni e-pazar markası Shopsa'yı Günaydın'a anlattı. Yeni girişiminin yanında birçok meselede samimi açıklamalarda bulunan Çetindoğan, şiddete uğrayan kadınlara dair hassasiyetinin de altını çizdi.
Kurduğunuz dijital platform Shopsa'yı anlatır mısınız?
Türkiye'nin yörelerine özgü ürünlerinin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak hayata geçirilen SHOPSA.com.tr ile kadınların el emeğini ve fikirlerini üretime dönüştürüyoruz.
"KADINLAR VE ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİM"
Markanızın hikayesi nedir?
Biliyorsunuz sosyal sorumluluk projelerinde kadın ve çocuk her zaman kırmızı çizgim olmuştur.
Üreten ve kazanan kadın, daha iyi yetişmiş çocukların, daha mutlu ailelerin anahtarıdır.
SHOPSA'DA NASIL SATIŞ YAPILIR?
Bu platformda satış yapabilmenin koşulları nelerdir?
Kadınların satıcı olabilmeleri için anonim, limited veya şahıs şirket tiplerinde bir kuruluşları olmalı veya vergiden muaf belgesine sahip olmalılar. Eğer ilgili belgeler bulunuyorsa sitemizdeki satıcı ol bölümünden başvuru formunu doldurarak Shopsa satıcısı olabilirler.
Sizden ve okuyucularımızdan ricam, bizleri takip etmeleri ve sitemize üye olmalarıdır.
Bu proje, özellikle büyük şehirlerde yaşamayan kadınlara ekonomik güç kazanma imkanı sunuyor, öyle değil mi?
Evet, bu sayede kadınların şanslarını ve gelirlerini artırdık. Girişimciliği büyük küçük diye ayırmıyoruz.
Herkes için pazarda yer var. Pazar büyüklüğümüz ne oranda artarsa artsın, kadın girişimciliği öncelikli olarak sürdüreceğiz.
Elde edilen gelirlerin bir kısmını kadın dayanışma derneklerine bağışlamayı düşünür müsünüz?
İl bazında kotamızı yakaladığımızda, belli bir yüzdeyi, üretici kadınların desteklenmesi için birkaç STK'ya bağışlayacağız.
Ticaretin yanında dayanışma da olacak...
Aslına bakarsanız bu site salt bir e-ticaret sitesi değil; sosyolojik, psikolojik, kültürel, ticari, duygusal, manevi çıktıları var. Bu yüzden benim için çok kıymetli.
Shopsa neyi hedefliyor?
Kadına destek, ülkeye destektir. Türk kadınının emeğine değer katılmasının yanında sahip olduğumuz zengin kültürü birbirimiz ve dünya ile paylaşma fırsatı yakalamak... Hedeflerimiz büyük.
Shopsa Kadın Gelişim Eğitim ve İletişim Akademisi'nin ilkini Nevşehir'de açtınız. Bahseder misiniz?
Kapsamlı eğitimlerin her bölgede uygulanabilmesi için kaynak sağlanması adına Shopsa Akademi'yi kurduk. İlk eğitimimizi 16 Kasım'da pilot şehir olarak belirlediğimiz Nevşehir'de gerçekleştirdik. Sağ olsunlar sayın valim, ticaret odası başkanım, rektörüm çok güzel ağırladılar. Sırada Adana, Erzurum, Çanakkale, Hatay, Gaziantep var.
Anadolu kadını uluslararası pazarda da ürünlerini satabilecek mi?
Aslında hedef noktalarımızdan birisi budur. Kadın girişimcilerimizin yerel ürünlerinin uluslararası platformlarda olmasını çok isterim. Şimdilik ulusal platformda. Yurt dışı satış için Aliexpress mağazamıza ürünler eklemeye başladık.
KADIN OLMAKTAN KAYNAKLI HIÇBIR SINIRLAMAYLA KARŞILAŞMADIM
Türk kadınlarının iş hayatındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geleneksel bir Türk ailede doğup yetişen bir kadın olarak, kadın olmaktan kaynaklanan hiçbir sınırlamayla karşılaşmadım. Karşılaştıklarımı da asla aşılmaz bir duvar olarak kendime bahane etmedim. Bunu başaran kadınlar bugün şirket kurup yönetiyor, devlette en üst makamlara geliyor. Günümüzün popüler diliyle söylersek çocuk da yapıyor, kariyer de... Modern Türkiye'nin teminatı da işte budur. Kadın varsa umut ve güç var demektir.
Kadınların iş hayatında daha aktif olması için sizce neler yapılmalı?
Bir altyapı sorunu var. Her şeyi sabit tutup, tek bir parametreyi değiştirerek kadınların iş hayatına girişini oransal olarak değiştiremezsiniz. Öncelikle eğitimle ilgili paradigmal değişikliklere ihtiyaç var. Bir jenerasyon, kadının toplum içindeki yeri noktasında yeni bir vizyonla eğitilmeli. Bunun için bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması gibi çok güçlü sosyoekonomik dönüşümler sağlanması lazım. Ulu önder Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşu sırasında yaptığı radikal değişimleri hatırlayın...
İş hayatında kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben her zaman topluma faydalı işler yapmaya çalıştım. Uluslararası bir yapıda olmak, yabancılarla birlikte çalışmak ve Türkiye için bir şeyler yapmak, beni hep daha fazla heyecanlandırdı.
"PES ETMEYİN ÇÜNKÜ HAYAT ÇOK ZOR"
Kadınlara iş, özel ve sosyal hayatlarında tavsiye verseniz, ne söylersiniz?
Kendinize güvenin ama lütfen hazırlanın; iyi bir dil, iyi bir eğitim, iyi bir sosyal çevre çok değerlidir. Mücadeleci, rekabetçi, eşitlikçi olun. Kendi faydanız kadar ekibinizin, çevrenizin gelişimini de önemseyin. Pes etmeyin, çünkü hayat çok zor; zaman zaman her şey yolunda giderken kimi zaman da ters gidebilir.
Sizi en fazla motive eden şey nedir?
Büyük bir ailenin içinde yetiştim. Benim için önce aile gelir sonra ise sosyal rollerimi önemserim. Tek başına bir iş kadını değilim; bir çağda ve bir toplumun içinde yaşıyorum. Kendimi her anın tanığı ve sorumlusu hissederim. Aileme ve hayata karşı bu sorumluluğum, benim başarma motivasyonumdur.
"ŞİDDETİN EĞİTİM SEVİYESİYLE DE ÇOK ALAKASI YOK"
Şiddete uğrayan kadınlara ne söylemek istersiniz?
Hukukun geldiği bu noktada bunun çözülemeyeceğine inanmıyorum. Sessiz kalan herkes bu suça ortak oluyor. Bir kadını fiziksel olarak ezmek demek ne demek? Kadın nasıl sindirilebilir! Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir sorunu. Avrupa'da ve Amerika'da da sayılar yüksek. Bu da gösteriyor ki şiddetin eğitim seviyesiyle de çok alakası yok.
"ACİL OLARAK SERT YASAL MÜEYYİDELER GETİRİLMELİ"
Sizce çözüm nedir?
Nedenleri düşünmek yerine ceza vermeliyiz. Acil olarak sert yasal müeyyideler getirilmeli. Ayrıca evlatlarımızı yetiştirirken onlara örnek olursak, büyüdüklerinde şiddet göstermeyi akıllarından bile geçirmezler. Saygılı erkeklere ihtiyacımız var.
"CUMHURBAŞKANIMIZA DA TEŞEKKÜR ETMEMİZ LAZIM; SÖZ VERDİĞİ GİBİ MÜKEMMEL BİR MERKEZ OLDU"
Atatürk Kültür Merkezi'nde bir temsil izlediniz. Yenilenen AKM'nin atmosferini nasıl buldunuz?
Fazlasıyla beğendim. Tabanlıoğlu'nu tebrik ederim. İkinci jenerasyon da benzersiz bir iş çıkardı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmemiz lazım; söz verdiği gibi mükemmel bir merkez oldu. Ayrıca ismiyle de gurur duyuyoruz; Atatürk'e yakışır bir eser oldu. Neresinden baksanız bir başarı öyküsü. Emeği geçenleri kutluyorum.
GÜÇLÜ KADINLAR DA ŞİDDET GÖRÜYOR
Çevrenizden kadınlar da psikolojik ya da fiziksel şiddete uğruyor mu?
Bu ilkel davranış alışkanlıkları ne yazık ki eğitim ve gelir durumuna göre çok fazla değişmiyor. O sebeple daha az olsa da eğitimli ve güçlü kadınlar da şiddet görüyor. Tabii ki haklarını savunacak, sesini sakınmayacak kadınlar kendilerini daha çok koruyor. Yine de kadın için onurunu tartışma konusu yapmak zor bir tercih. Ben bunun ne kadar zor olduğunu bilsem de şiddet gören kadınların seslerini yükseltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kırılan onur, kadınlarınki olmamalı. Bu ilkel ön yargılar mücadelenin dozunu düşürüyor ve sağlanabilecek ilerlemeyi de yavaşlatıyor. Ama bakın burada da yasal düzenlemeler önemli. Şiddet karşısında hakkını arayan kadın, ekonomik ve sosyal olarak desteklenmeli. Çünkü insanların elini bağlayan çoğu zaman bu oluyor. Kadınları bu anlamda yalnız bırakırmamak gerekiyor.
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