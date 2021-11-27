Ehliyet harcı 2022 ne kadar oldu? A – B sınıfı 2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? İşte yeni ehliyet harç ücreti…

EHLİYET HARÇ FİYATLARI 2022!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 36,2 oranında artacak. Bu oran, 2021 yılına ait son geçici vergi döneminden itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak belirlendi. Yeniden değerlenme oranı çerçevesinde, trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yeni yılda yüzde 36,20 oranında zamlanacak.