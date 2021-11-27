Ehliyet harcı 2022 ne kadar oldu? A – B sınıfı 2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? İşte yeni ehliyet harç ücreti…
2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? Ehliyet harcı 2022 ne kadar? Yeniden değerleme oranıyla vergi ve harçlar yeniden hesaplanacak. Bunlardan birisi de ehliyet ücreti olacak. Araç kullanmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyacağı ehliyet için ödenecek harç bedelinde değişiklik yaşanacak. 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Peki; A-B sınıfı 2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte yanıtı!
2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? Ehliyet harcı 2022 ne kadar oldu? Yeni yılda ehliyet almak isteyen ve bu nedenle harç yatırmak isteyen vatandaşlar ehliyet harcının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte gelecek yılın vergi ve harçları hesaplanmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belirlenen zam oranına göre ehliyet harçları yeniden hesaplandı!
EHLİYET HARÇ FİYATLARI 2022!
Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 36,2 oranında artacak. Bu oran, 2021 yılına ait son geçici vergi döneminden itibaren geçerli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak belirlendi. Yeniden değerlenme oranı çerçevesinde, trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yeni yılda yüzde 36,20 oranında zamlanacak.
Yeniden değerleme oranı 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
2022 yılı için yüzde 36,2 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran oldu. Yeniden değerleme oranı geçen yıl yüzde 9,11 düzeyindeydi.
TÜİK'in açıkladığı 9 aylık ÜFE'ye göre belirlenen yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor.
2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NELERİ ETKİLİYOR?
Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazıları şöyle:
- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
- Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,
- Yemek yardımı istisnası,
- Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
- Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,
- Çeşitli harç tutarları,
- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,
- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması
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