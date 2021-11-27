Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri!
Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Rakun Pro2 ve Rakun Pro3 projesi tanıtıldı. 2022’de satışa çıkacak Rakun araçları için şimdiden ön siparişler verildiği belirtiliyor. İlk etapta sadece Türkiye pazarına sunulacak araçlarda Arçelik motoru kullanılacak. B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar!
Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. İlk olarak 2022 yılında piyasaya çıkacak Ford Rakun'u B sınıfı ehliyeti olan kişiler kullanabilecek. Rakun markalı araçların elektrikli motorlarını Arçelik üretecek. Batarya paketi ve yazılımla ilgili de yerli tedarikçilerle işbirlikleri yapılacak. Böylece Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu araçlarda yerlilik oranı yüzde 60'ı bulacak.
FORD RAKUN ÖZELLİKLERİ NE KADAR OLACAK?
Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ü tanıttı.
Fort Otosan açıklamasına göre, Şirket, yeni girişimi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. şirketi ile yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılar için farklı iş modelleri ile hizmet sunmayı hedefliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, günümüzde pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını dile getirdi.
Yenigün, 'Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4'ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz.' ifadelerini kullandı.
Rakun Mobilite AŞ. Genel Müdürü Eren Atlı ise gerek teknolojik gelişmeler gerekse de salgınla birlikte ticarette yeni bir dönem yaşandığını dile getirdi.
Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmelerin, verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacağını belirten Atlı, şunları kaydetti:
'Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır halde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3'ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.'
FORD RAKUN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Rakun araçları B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Ayrıca, 155 kg ila 179 kg yük taşıyabiliyor. Şirket yetkilileri, araçların Ford Otosan ya da Arçelik bayilerinde satılmayacağını, ilk etapta sadece online ve B2B satış kanallarının kullanılacağını söyledi.
2022'de satışa çıkacak olan Rakun araçları şimdiden kurumsal müşterilerden sipariş almaya başlamış. 2022'de seri üretime başlanacak araçların fiyatı da gelecek yıl belirlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri!
- Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…
- Müslüme son dakika annesi kimdir, ne oldu? Müslüme kaç kardeşi var? Müslüme Yağal’ın anne ve kardeşleri için açıklama…
- Çılgın Bediş’in ünlü oyuncusu Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı?
- Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Müge Anlı’da Müslüme nasıl öldü, ölüm sebebi belli oldu mu?
- Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?
- MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?