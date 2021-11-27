Yeni iPhone fiyat listesi! iPhone 11 – 12 – 13 fiyatları ne kadar oldu? Güncel yeni iPhone fiyatları!

iPhone fiyat listesi! Yeni iPhone fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. iPhone 11-12-13 fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle iPhone fiyatlarında değişiklik yapıldı. Kurlara göre güncellenen yeni fiyat listesi 25 Kasım'da duyuruldu. Kurdaki dalgalanmadan dolayı Apple kısa bir süreliğine satışları durdurmuştu.