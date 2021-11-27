Yeni iPhone fiyat listesi! iPhone 11 – 12 – 13 fiyatları ne kadar oldu? Güncel yeni iPhone fiyatları!
iPhone fiyat listesi! Yeni iPhone fiyatlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. iPhone 11 – 12 – 13 fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Dolar kurundaki dalgalanma nedeniyle iPhone fiyatlarında yapılan değişiklikler gündem oldu. Ülkemizde iPhone modelleri 25 Kasım itibariyle güncellenmişti. Apple'ın internet sitesinde iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları değişti. İşte, yeni iPhone fiyat listesi!
iPhone fiyat listesi! Yeni iPhone fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. iPhone 11-12-13 fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle iPhone fiyatlarında değişiklik yapıldı. Kurlara göre güncellenen yeni fiyat listesi 25 Kasım'da duyuruldu. Kurdaki dalgalanmadan dolayı Apple kısa bir süreliğine satışları durdurmuştu.
IPHONE 13
iPhone 13 128 GB: 14.999 TL
iPhone 13 256 GB: 16.199 TL
iPhone 13 512 GB: 18.599 TL
IPHONE 13 PRO
iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL
iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL
iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL
iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL
IPHONE 13 PRO MAX
iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL
IPHONE 13 MINI
iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL
iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL
IPHONE 12
iPhone 12 64 GB: 13.999 TL
IPHONE 11
iPhone 11 64 GB: 10.999 TL
IPHONE SE
iPhone SE 64 GB: 7.499 TL
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