THY Ukrayna’da Harkiv’e sefer sayılarını arttırdı

Frekans artışını ile ilgili THY ve Harkiv Sivil Havacılık Otoritesi yöneticilerinin katılımıyla Harkiv Havalimanı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, Harkiv sefer sayısının artışı ile ilgili memnuniyetini dile getirirken, önümüzdeki dönemde Ukrayna'da daha da büyümeyi, Harkiv'de ve Ukrayna'daki tüm uçuşlarda sefer sayısı artışını devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Türk Hava Yolları, Ukrayna'da Kiev, Odesa, Lviv, Zaporijya, Harkiv, Herson ve Mikolayiv olmak üzere 7 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Pandemi öncesi haftalık 79 tarifeli sefer düzenlenen Ukrayna'ya bugün itibarıyla haftada toplam 80 sefer düzenliyor.

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