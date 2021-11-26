2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2. dönemde ödenen buzağı desteği için ödeme tarihi merak ediliyor. İşte, 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK

Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.