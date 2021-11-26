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Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022'deki destek miktarı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

Koronavirüs pandemisi döneminde destek ödemeleriyle vatandaşın yanında olan hükümet, 2022'de yardımlarını artırarak devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söylerken, gelecek yıl verilecek olan miktarı da açıkladı.

Hükümet tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta yeni uygulamaları devreye alırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK

Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ

Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK

Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti.

Çiftçiye dev ödeme! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! İşte 2022’deki destek miktarı

Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.

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