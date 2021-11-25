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Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: EPDK’dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) bir açıklama geldi.

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği belirtilen açıklamada, "Kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır" denildi.

ÖTV'nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketlerin doğrudan fiyatlara yansıdığı belirtildi.

"BUGÜN ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

EPDK ayrıca bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını açıkladı.

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