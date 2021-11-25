Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Varınca-1 kuyusu hakkında açıklama! 1982’den sonra devreye alındı

Sondaj filosuna 7. nesil olarak tarif edilen yeni sondaj gemisinin eklendiğini bildiren Dönmez, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bunlardan birinin de bizde olması hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022'nin bahar aylarında 4. sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak." diye konuştu.

Dönmez, eski sahaların yeni anlayış, metot ve yöntemlerle yeniden ele alındığına dikkati çekerek, 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunun bugün günlük 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye alındığını kaydetti.

Daha önce arama ve üretim yapılmayan Cudi'de mevcut durumda günlük 700 varillik üretim olduğunu aktaran Dönmez, "Buradaki petrol 35 API kalitesinde. Bunun ne denli kaliteli olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Kuyumuza bir vefa borcu olarak şehit düşen astsubayımız Esma Çevik'in adını verdik." ifadelerini kullandı.