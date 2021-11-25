26 Kasım akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine zam var mı? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Benzine, motorine zam var mı? 26 Kasım akaryakıt fiyatları nasıl? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarının ne olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışların ardından fiyatların ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar akaryakıt fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki; 26 Kasım benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
26 Kasım benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? Benzine motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Artan döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşanıyor. Bu değişikliğe göre, geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine de 1 litre 6 kuruş zam gelmişti.
BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI?
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) EPDK, akaryakıt zammı haberleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün bazı basın – yayın organlarında "benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı" yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.
Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.
Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.
Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."
26 KASIM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.
Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.
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