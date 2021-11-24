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Son dakika | Tüpraş'tan kritik yatırım açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika | Tüpraş’tan kritik yatırım açıklaması!

Son dakika haberi...Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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