Son dakika: İzmir’de ekmeğe zam

Sağır, 1 Temmuz'dan itibaren girdi maliyetlerinin yüzde 40 oranında arttığını ancak kendilerinin yüzde 20 zam yaptıklarını belirterek, "Bu zam geçici olarak bize bir can suyu oldu. Fırıncı esnafı olarak çok zor durumdayız. Temmuz ayında aldığımız un fiyatı 155 liraydı, şu anda 300-350 lira aralığında alıyoruz. Fiyat arttırdığımız zaman sevinirdik ama şimdi sevinemiyoruz, önümüzü geremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olur. Allah ülkemize ve devletimize zeval vermesin" dedi.

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