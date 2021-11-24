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Son dakika: İzmir’de ekmeğe zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika: İzmir’de ekmeğe zam

Son dakika haberleri... İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, artan girdi maliyetleri nedeniyle İzmir’de 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2.50 liraya yükseldiğini açıkladı. Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

Sağır, 1 Temmuz'dan itibaren girdi maliyetlerinin yüzde 40 oranında arttığını ancak kendilerinin yüzde 20 zam yaptıklarını belirterek, "Bu zam geçici olarak bize bir can suyu oldu. Fırıncı esnafı olarak çok zor durumdayız. Temmuz ayında aldığımız un fiyatı 155 liraydı, şu anda 300-350 lira aralığında alıyoruz. Fiyat arttırdığımız zaman sevinirdik ama şimdi sevinemiyoruz, önümüzü geremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olur. Allah ülkemize ve devletimize zeval vermesin" dedi.

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