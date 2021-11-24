Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pi Coin'in gelişim döneminde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yapılan güncellemeler ile birlikte madencilik işlemi kişilerin liyakat ve yeteneklerine bağlı olan bir paylaşım modeli olarak geliştiriliyor. Yatırımcılar Pi Coin için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?

Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pi Coin ile ilgili net bir tarih yok. Ancak yakın zamanda çıkması bekleniyor.