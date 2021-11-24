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Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?

Pi coin ne zaman borsaya girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diğer kripto paralardan farklı olan Pi Coin, kripto para yatırımcılarının radarında yer alıyor. Stanford Üniversitesinde 3 girişimci tarafından yaratılan Pi Coin, dijital parayla hizmet veren bir pazar kurabilmeyi hedefliyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?

Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pi Coin'in gelişim döneminde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yapılan güncellemeler ile birlikte madencilik işlemi kişilerin liyakat ve yeteneklerine bağlı olan bir paylaşım modeli olarak geliştiriliyor. Yatırımcılar Pi Coin için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?

Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pi Coin ile ilgili net bir tarih yok. Ancak yakın zamanda çıkması bekleniyor.

Pİ COİN NEDİR?

Son zamanlarda çeşitli platformlarda adını devamlı duyduğumuz Pi Coin, yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefleyen Pi Coin yaratıcıları, diğer kripto paralar arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmeyi istiyor.

Stanford Üniversitesinde yer alan üç girişimci tarafından kullanıma sunulan Pi Coin, Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarıldı. Gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine karşın yaptıkları güncellemeler sayesinde madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olması sağlandı.

Pi, temel olarak Bitcoin ve alt coinlerle aynı mantığa sahip olsa da işleyiş bakımından diğerlerinden farklıdır.

Bu dönemlerde piyasada işlem gören kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam seviyede bir elektrik harcanmaktadır. Pi Coin ise bunlardan farklı bir şekilde Pi Network ağına girilmesinin ardından internet ve elektriğe ihtiyaç duymaksızın kazım yapılabilmesine yarıyor. Mobil uygulamalardan yapılan bu kazım işlemini bir defa başlatılmasının ardından telefon kapalı kalsa dahi Pi Network kazım işlemini sürdürüyor.

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlatılmasının ardından Pi Network her 1 günlük periyotlarda Pi kazandırmaya devam ediyor. 24 saatlik bu kazım işlemini 3 defa tamamlamasının ardından bundan sonra katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.

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