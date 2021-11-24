Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi için gözler bugün Milli Piyango TV canlı yayınında olacak. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte 6 talihli numaranın yanı sıra Joker ve Süperstar numaraları da tespit edilecek. İşte, çekiliş sonuçları...

24 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

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