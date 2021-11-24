24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 24 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları 92 milyon 844 bin liralık devirli tutara sahip şans oyununda talihli numaraları gösterecek. Joker ve Süperstar numaraları ise talihlilerinin kazançlarını katlayacak. İşte, Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi için gözler bugün Milli Piyango TV canlı yayınında olacak. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte 6 talihli numaranın yanı sıra Joker ve Süperstar numaraları da tespit edilecek. İşte, çekiliş sonuçları...

24 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz. Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir. Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın! Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Süperstar ne kadar ikramiye verir?

Talihli adaylarının alacağı ikramiye tutarını artıran Süperstar'ın verdiği ikramiyeler ise şöyle;

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA