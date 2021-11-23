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Bankalar çöktü mü? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Bankalar çöktü mü? Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?

Yapı Kredi çöktü mü? İş Bankası çöktü mü? Bankalar çöktü mü? Döviz kurlarında yaşanan anlık yükseliş ve düşüşlerin ardından bankalara erişimde sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Banka müşterileri sosyal medyada bankaların mobil ve internet şubelerine giremediğini belirtiyor. Peki Yapı Kredi çöktü mü? İş Bankası çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?

Yapı Kredi çöktü mü? İş Bankası çöktü mü? Bankalar çöktü mü? Türkiye'de anlık döviz kurlarının değişiminin ardından, bankaların mobil ve internet uygulamalarına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bankalara neden girilemiyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Banka müşterileri konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki; Yapı Kredi çöktü mü? İş Bankası çöktü mü?

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BANKALAR ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları özellikle Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank uygulamalarına giriş yapmada sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ DURDU

Döviz kurundaki artışın önlenememesiyle birlikte birlikte bankalar döviz alım-satım işlemlerini kısa süreli olarak durdurdu.

Türk lirasının serbest düşüşe geçmesiyle birlikte dolar kuru bugün 13,30 seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Döviz kurundaki bu hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemleri yapılamamaya başladı.

DOLAR REKOR KIRDI

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 16 artışla 13.3 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 16,9 değer kazanarak 15,1'dan, sterlin/TL de yüzde 15 yükselişle 17,8'den satılıyor.

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