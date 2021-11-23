Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu? CANLI dolar euro takip 24 Kasım
EKONOMİ ahaber.com.tr
Dolar son dakika grafiği! Canlı dolar euro takip! Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Türkiye'de döviz kurlarında yaşanan anlık değişiklikler gündeme oturdu. Dolar ve Euro'da son durumun ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 23 Kasım günü dolar öğle saatlerinden sonra 13 lirayı geçerek piyasaları alt üst etti. İşte; dolar euro canlı takip grafiği!
Canlı dolar euro takip! Dolar euro grafiği son dakika! Dolar/ TL kuru öğle saatlerinden sonra adeta uçuşa geçti ve gün içerisinde 13 TL'yi geçti. Doların bu ani hareketlerini takip etmek isteyenler dolar son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki; Dolar/TL ne kadar oldu? Canlı dolar kurunu A Haber'den takip edebilir ve dolardaki son durumu öğrenebilirsiniz.
CANLI DOLAR EURO TAKİP!
GÜNLÜK DOLAR EURO GRAFİK
DOLAR EURO REKORU YENİLEDİ!
Bugüne 11.52 seviyesinden başlayan dolar kuru her geçen saniye rekorunu yeniliyor.
Kur saat 15:32 itibariyle 13.25 TL'yi aşarak 1340'a ulaştı ve rekorunu yeniledi. Euro ise 15.00 seviyesini aşarak tarihi zirvesini 15.07 TL ile yeniledi.
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