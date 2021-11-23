Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu? CANLI dolar euro takip 24 Kasım

Canlı dolar euro takip! Dolar euro grafiği son dakika! Dolar/ TL kuru öğle saatlerinden sonra adeta uçuşa geçti ve gün içerisinde 13 TL'yi geçti. Doların bu ani hareketlerini takip etmek isteyenler dolar son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki; Dolar/TL ne kadar oldu? Canlı dolar kurunu A Haber'den takip edebilir ve dolardaki son durumu öğrenebilirsiniz.