Bakanlık hazırlığını yaptı: Emekliye seyyanen zam! Asgari ücret ve 3600 ek gösterge gündemde
Son dakika haberleri... Emeklinin beklediği seyyanen zamla ilgili flaş gelişme! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar var. İşte tüm detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.
Önce asgari ücret, ardından emekli maaşları, sonra da 3600 ek gösterge düzenlemesi gündeme gelecek.
Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada bulunan formüller ise şöyle:
ASGARİ ÜCRET: Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren, asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor.
Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması. Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek.
Asgari ücretten verginin kaldırılmasına ise 'kesintilerden sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılanması' nedeniyle sıcak bakılmıyor. Bakanlık, devletin işverene verdiği 75 liralık prim desteğinin 100 liraya çıkarılması için de çalışma yapıyor.
EMEKLİLER: Hükümet, maaşı asgari ücretin altında kalan emeklilerin durumunun düzeltilmesine de önem veriyor. Bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin de bir çalışma yürütülüyor. Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam önerilmesi gündemde. En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi yönünde de talepler bulunuyor.
MİLYONLAR KAZANACAK
3600 gösterge: 3600 gösterge çalışmalarında farklı bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak.
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