Bakanlık hazırlığını yaptı: Emekliye seyyanen zam! Asgari ücret ve 3600 ek gösterge gündemde

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada bulunan formüller ise şöyle:

ASGARİ ÜCRET: Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar ile işveren, asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Şimdi bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda hesaplamalar yapılıyor.