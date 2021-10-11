Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 11 Ekim! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
Her ayın ortasından itibaren yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı 11 Ekim günü vatandaşlar tarafından da sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 11 Ekim günü araştırılıyor. Evde bakım parasının kaç ilde yattığı yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarih için yatırılan evde bakım maaşı hesaplara yatırılıyor. Peki; evde bakım maaşı yatan iller 11 Ekim günü hangileri? Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parasının yatırıldığı iller arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay vatandaşlara binlerce lira ödeme yatırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapıldıktan sonra alınabilen evde bakım maaşlarından her ay yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım parasını almak isteyenler 11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller araştırması yapıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 EKİM!
11 Ekim evde bakım maaşı henüz yatırılmadı. Evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. Tahminlere göre maaşların ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 11 Ekim! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
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