AVAX coin ne kadar, kaç TL oldu? AVAX düşecek mi, yükselecek mi? İşte yorumlar...

AVAX coin ne kadar, kaç TL oldu? AVAX düşecek mi, yükselecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin (BTC), 60.000 dolara yaklaşma girişimlerinde bulunurken, zirveyi gören AVAX coinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Piyasadaki genel düşüş hakimiyeti sonlanmaya başlıyor gibi görünürken, son 24 saatte, piyasa değerine göre ilk 100'de yer alan 7 altcoin, büyük bir yükselişi yaşadı. İşte, AVAX coin ne kadar, kaç TL oldu? AVAX düşecek mi, yükselecek mi?

AVAX NE KADAR OLDU?

Avalanche (AVAX), son olarak %16 değer kazandı. Avalanche ismiyle bilinen AVAX, düşük ücretli yapısı ve likidite sayesinde Ethereum'dan kullanıcıları çeken; merkezi olmayan finans (DeFi) ve NFT ekosistemleri büyüdükçe 2021 boyunca popülaritesi artan bir katman Blockchain protokolüdür.