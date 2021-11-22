Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi.

2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah. 2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapacağız.