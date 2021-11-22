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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11.Türkiye Enerji Zirvesi'nde, "Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık" dedi. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını müjdeledi, dünyada sadece 5 benzeri var, gemimiz önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11.Türkiye Enerji Zirvesi'nde, "Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık" dedi.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından derlenenler;

Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42'nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi.

2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah. 2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapacağız.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI

Türkiye'de kış saati uygulamasına 2016'da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi.

Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

4. SONDAJ GEMİSİ YOLDA

Bakan Dönmez, "Türkiye'nin yeni gemisi bahar ayında geliyor" açıklamasında bulunurken, Karadeniz gazında hesapların 2023 yılına göre yapıldığını açıkladı.

Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

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