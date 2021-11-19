Son dakika: Borsa İstanbul’dan bir rekor daha! Haftayı tarihi puanla kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,18 ile ulaştırma oldu.