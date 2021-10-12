Milyonlarca aboneyi ilgilendiren emsal karar: O paralar iade ediliyor! 709 lira...

AYKIRI HAREKET ETTİ

İ.A'nın davasına Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi baktı. Davalı şirketin avukatı mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, davanın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacının bağlantı hızında sorun yaşadığını belirttiğini ancak arıza kaydı bırakmadığını, salt davacının beyanlarıyla "Hizmetin ayıplı kabul edilmesinin" mümkün olmadığını savundu. Dilekçede, internet şirketinin sorumluluğunun internet erişimi hizmeti sinyalinin davacının abone olduğu adrese ulaşmasını sağlamakla sınırlı olduğu, bina içi dağıtım şebekesi, modem, bina ankastresi ve kişisel bilgisayarlara ait arızaların davacının sorumluluğunda olduğu belirtildi. Dilekçede, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak, taahhütnameye aykırı hareket ettiği, taahhüt süresi sona ermeden gerçekleştirilen abonelik iptali nedeniyle davacının 2019/11 dönemine ait faturasına kampanya kapsamında almış olduğu "indirim bedellerinin toplamının" yansıtıldığı öne sürüldü. Haksız ve yasaya aykırı olarak açılan davanın reddi istendi.