SGK’ya 61 milyar liralık yapılandırma başvurusu! İlk taksit için son tarih 30 Kasım

Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor.