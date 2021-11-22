LPG ne kadar oldu? 23 Kasım güncel LPG fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir! LPG kaç TL?

Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 2 gün önce 45 kuruş gibi büyük bir fiyat artışı yaşanan LPG oto gaza bir zam daha geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.