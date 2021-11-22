LPG ne kadar oldu? 23 Kasım güncel LPG fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir! LPG kaç TL?
LPG kaç TL? LPG ne kadar oldu? 23 Kasım LPG fiyatı merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere diğer şehirlerin de güncel LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre; 23 Kasım 2021’den itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerine zam uygulanacağı belirtildi.
LPG ne kadar oldu? 23 Kasım güncel LPG fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG kaç TL sorusunun cevabı araştırılıyor. 19 Kasım'da benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılmıştı. Bu zammın ardından 23 Kasım'dan geçerli olmak üzere yeni bir zam kararı da duyuruldu. Peki; LPG ne kadar oldu? İşte; 23 Kasım güncel LPG fiyatları!
23 KASIM LPG NE KADAR OLDU?
İki gün önce 45 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 19 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da 7.54 liradan satılacak.
Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 2 gün önce 45 kuruş gibi büyük bir fiyat artışı yaşanan LPG oto gaza bir zam daha geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
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