Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK tarafından Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzına izin verildi. Halka arz işleminin ne zaman olacağı ve hisse fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte, Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?

KONYA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

32 senelik geçmişi olan ve bilgi birikimiyle sektörün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., 18-19 Kasım tarihlerinde talep toplamaya başlıyor. Borsa İstanbul'da BERA kodu ile işlem gören Bera Holding'in bağlı ortaklığı bulunan Konya Kağıt, Borsa'da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile halka arz edilecek.