Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?
Yusuf Tuna kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Resmi Gazete’de alınan kararlara göre; Para Politikası Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Tuna kimdir? TCMB atama kararları sonrası göreve getirilen yeni isimler merak ediliyor. Bu nedenle Yusuf Tuna kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi görevinde bulunuyordu.
Yusuf Tuna kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl? Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? PPK üyeliğine atanan Yusuf Tuna'nın akademik geçmişi merak konusu oldu. Yeni Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna, daha önce TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştu.
YUSUF TUNA KİMDİR?
Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.
Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.
TCMB YÖNETİMİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.
TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
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