EYT'li için 6 adımda emeklilik! 5000 gün primini dolduranlar dikkat: Yeni gelişmeler var
Devlet, EYT için çalışmalarını sürdürüyor. EYT'linin beklediği müjdeli haber için farklı senaryolar gündemde. Peki, EYT'linin emekli olması için hangi şartlar gerekiyor? Gelen son bilgilere göre 6 ayrı konu üstünde durulmakta. İşte milyonlara emeklilik yolunu açabilecek çalışmalarla ilgili tüm detaylar...
Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama…
1-KAPSAM: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Genel olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar kapsama giriyor.
Burada erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresi de dikkate alınıyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Kapsam bittiğinde yasadan etkilenecek kişi sayısı da ortaya çıkacak. Böylece hesaplamalar kolay yapılabilecek.
2-EMEKLİLİK ŞARTI: Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar kapsama giriyor. 3600 gün ile kısmi emeklilik de gündemde. Almanya ve Finlandiya'da uygulanan belli oranda kesinti ile maaş bağlanması da bir formül olarak duruyor. Emeklilik için 50 ve üzeri yaş şartı da değerlendiriliyor.
3-MALİ BOYUTU: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak çok homojen ve farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak.
4-KAYNAK KONUSU: Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.
5-UYGULAMA BİÇİMİ: Düzenleme yapılırken uygulama ile ilgili detaylar da ortaya çıkartılacak. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların müracaat şekilleri, bu müracaatların değerlendirilmesi gibi bürokratik konular da ortaya konulacak.
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