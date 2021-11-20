EYT'liler için maaş hesabı tamam! Birçok formül gündemde: EYT'linin maaşları nasıl hesaplanacak?
EYT'li istisnasız her gün ilgili haberleri takip ediyor ve EYT ile ilgili atılacak adımları merakla bekliyor. EYT çalışmalarının 2022 yılında tamamlanması beklenirken, sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, gündemdeki EYT formülleri neler? İşte EYT'linin emekli olmasını sağlayacak formüller...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde. EYT çalışmalarının 2022'de tamamlanması bekleniyor. En çok merak edilen konuların başında da kapsam ve maaş geliyor. İşte gündemdeki formüller:
- Çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsayacak.
- Sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa, burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak. Erkeklerden sigorta başlangıcı 9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 arasında olanların 5000, 24 Kasım 1998-08 Eylül 1999 arasında olanların 5975 günü tamamlaması yetecek. Kadın sigortalılarda da başlangıcı 1 Nisan 1981-8 Eylül 1981 arasında olanlar 5000, 24 Mayıs 1998 ile 08 Eylül 1999 arasında olanlar 5975 günü varsa emekli olabilecek.
- Bir diğer formül kadınlarda 20 yıllık (1999 ve öncesinde olanlarda bu süre doldu), erkeklerde ise 25 yıllık (Şu ana göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.
- Her iki formülün birden dikkate alınması da gündemde. Bu durumda giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı geçenler kapsama giriyor.
- Emeklilik imkanı için alt sınırın 50 yaş olarak belirlenebileceği de gündeme gelen formüller arasında.
- Primini tamamlayamayanlar için, 3600 formülü ile kısmi emeklilik söz konusu olabilecek. Eğer EYT düzenlemesinde kısmi emeklilik ile ilgili bir hüküm yer alırsa, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilecek. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş şartıyla emekli olma durumu söz konusu olabilecek.
- Maaş hesapları diğer emekliler gibi yapılacak. Buna göre; 2000 öncesi, 2000-2008 (10. ay) arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılacak. Ancak yurt dışı örneklerindeki 'erken emekli olunan her yıl için yüzde 2 indirim' gibi formüllerin masaya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
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