EYT’liler için maaş hesabı tamam! Birçok formül gündemde: EYT’linin maaşları nasıl hesaplanacak?





- Maaş hesapları diğer emekliler gibi yapılacak. Buna göre; 2000 öncesi, 2000-2008 (10. ay) arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılacak. Ancak yurt dışı örneklerindeki 'erken emekli olunan her yıl için yüzde 2 indirim' gibi formüllerin masaya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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