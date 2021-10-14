Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı? SPK’dan onay alan şirketler halka arz için talep toplamaya çıkıyor. Yatırımcılar tarafından değerlendirilen hisselere yoğun talep oluyor. Son olarak Hedef Holding halka arz sürecine başladı. 14-15 Ekim tarihlerinde talep toplama süreci devam edecek. Peki; Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı?
Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? 2021 yılında birçok şirket halka arz sürecine çıktı. Yatırım yapmak için hisse almak isteyenler bu halka arzlara yoğun ilgi gösteriyor. 14-15 Ekim tarihlerinde Hedef Holding halka arz başlıyor. Peki; Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar!
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.
"Yeni Nesil Holding" vizyonuyla yatırımlarını planlayan Hedef Holding, sermaye ve para piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyimi ile finans ve teknoloji alanında yatırımlar yaparak büyümek ve büyütmek yönünde hareket ediyor.
Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, halka arzdan elde edeceği gelirle öz sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlarına devam edecek.
İnfo Yatırım (#İNFO) ve Hedef GSYO (#HDFGS) Hedef Holding'in halka açık iştirakleri olup, Hedef GSYO'nun da bünyesinde Borsa'da işlem gören Seyitler Kimya (#SEYKM) ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (#IDEAS) şirketleri bulunuyor.
Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın yüzde 30'una, Hedef GSYO'nun yüzde 21'ine ve Hedef Portföy'ün yüzde 89,5'ine sahip. Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla başta teknoloji, kimya/sağlık ve fintech yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.
YATIRIM BANKASI KURACAK
2020 yılını 226 milyon TL'nin üzerinde karlılıkla kapattıklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, halka arz öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, geleceğe yönelik yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi: "İşimizi büyütmek, yatırım yaptığımız şirketlere değer katmak ve bu değeri de paylaşmak temel hedefimiz. Sermaye yapımız içerisinde, yeni yatırımlar için gerekli olan kaynak ihtiyacını, halka arzla birlikte, şirkete girecek olan kaynakla yapmayı planlıyoruz."
Halka arz gelirinin yüzde 83'ünün şirkete kaynak olarak aktarılacağını belirten Gökalp, böylece özsermayelerinin güçleneceğini ve yatırımlar konusunda da ellerinin daha güçlü olacağını söyledi.
"Bizim bir yatırım kültürümüz ve yatırımcı geçmişimiz var" diyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, bu tecrübeyle bir yatırım bankası kurmak üzere karar aldıklarını açıkladı. Gökalp, "Yeterince deneyime ve insan kaynağına sahibiz. Bir yatırım bankasının neredeyse tüm işlemlerini Hedef Portföy, Hedef GSYO ve aracı kuruluşumuz İnfo Yatırım özelinde yapıyoruz. Bunları topladığınızda, bir yatırım bankasının yaptığı işlerin ötesinde de işler yapıyoruz. Bunları konsolide etmek açısından böyle bir karar aldık. Sürecin bizim açımızdan BDDK'ya yapacağımız başvuruyu takiben kısa sürede neticeleneceğini düşünüyorum. Burada da güzel işler yapacağız." şeklinde konuştu.
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- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
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