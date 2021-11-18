Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...

Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Kasım ve Aralık aylarına maaşlara yapılacak enflasyon oranlarının belli olmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı açıklanacak. İşte, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.