Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamları için gelecek son rakamlar yakından takip ediliyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaş zammı belli olacak. İşte, Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Kasım ve Aralık aylarına maaşlara yapılacak enflasyon oranlarının belli olmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı açıklanacak. İşte, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.
Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK
Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.
MEMURA FARK KESİNLEŞTİ
Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.
Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.
MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ
4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.
Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.
SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.
Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.
OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?
4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.
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- Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
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