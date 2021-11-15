Trabzon Rusya’ya ihracatta 30 yıldır zirvede

Aynı dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya'ya en fazla ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştiğini ve Trabzon ilinin toplam ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başına gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, "10 aylık dönemde Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 38 oranında artış yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat yapılan il olarak Trabzon'dan Ocak-Ekim döneminde Rusya'ya 148 Milyon 223 Bin 900 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiş ve yüzde 27 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesinden Rusya'ya yapılan ihracatta birinci sırada yer alan Trabzon ili toplamda Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başın gerçekleştirmekte olup, Trabzon ilinin bu başarısı yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Ülkemizden de yılın ilk 10 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 33 oranındaki artışla 4 Milyar 222 Milyon 446 Bin 231 dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.