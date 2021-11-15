Trabzon Rusya'ya ihracatta 30 yıldır zirvede
Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya 276 Milyon 21 Bin 832 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Trabzon 30 yıldır olduğu gibi bu yılın ilk 10 aylık sürecinde de bölgede en fazla ihracat yapan şehir oldu.
Yılın ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na 276 Milyon 21 Bin 832 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, Trabzon 30 yıldır olduğu gibi bu yılın ilk 10 aylık sürecinde de bölgede en fazla ihracat yapan şehir oldu.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılının ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü söyledi.
Aynı dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya'ya en fazla ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştiğini ve Trabzon ilinin toplam ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başına gerçekleştirdiğini belirten Kalyoncu, "10 aylık dönemde Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 38 oranında artış yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat yapılan il olarak Trabzon'dan Ocak-Ekim döneminde Rusya'ya 148 Milyon 223 Bin 900 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiş ve yüzde 27 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Karadeniz Bölgesinden Rusya'ya yapılan ihracatta birinci sırada yer alan Trabzon ili toplamda Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başın gerçekleştirmekte olup, Trabzon ilinin bu başarısı yaklaşık 30 yıldır devam etmektedir. Ülkemizden de yılın ilk 10 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 33 oranındaki artışla 4 Milyar 222 Milyon 446 Bin 231 dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihraç edilen ürünlerin yaş meyve sebze ürünleri, fındık ve balık olduğunun altını çizen Kalyoncu, bu ürünler yanında son yıllarda inşaat malzemeleri, makine aksamı ve tüketim ürünleri ihracatının da her geçen gün gelişme gösterdiğini sözlerine ekledi.
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