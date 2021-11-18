Son dakika: Borsa günü rekorla kapattı

Güne dünya borsalarına paralel sakin başlayan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası güçlenen alımlar BIST 100 endeksini rekor seviyelere taşıdı. Endeks, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.759,19 puanı görürken, kapanış rekorunu da 1.736,88 puana taşıdı.

TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini ve buna paralel karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını kaydetti.