Son dakika: Borsa günü rekorla kapattı
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.759,19 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,04, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne dünya borsalarına paralel sakin başlayan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası güçlenen alımlar BIST 100 endeksini rekor seviyelere taşıdı. Endeks, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.759,19 puanı görürken, kapanış rekorunu da 1.736,88 puana taşıdı.
TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini ve buna paralel karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını kaydetti.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.750 puanın direnç, 1.670 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.
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