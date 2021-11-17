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Gaziantep’te 27 yıllık ustanın eserleri 6 metrekareden dünyaya satılıyor! Fiyatı 150 TL

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Gaziantep’te 27 yıllık ustanın eserleri 6 metrekareden dünyaya satılıyor! Fiyatı 150 TL

Gaziantep'te yaşayan Yaşar Elbir (79), 27 senedir 6 metrekarelik dükkanında kilim dokuyor. Elbir, el emeği göz nuru kilimlerini gurbetçilerin sıklıkla yaşadığı Almanya'ya yolluyor. Mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu belirten Elbir, sağlıklı olduğu müddetçe kilim dokumaya devam edeceğini dile getirdi.

Dokuma ustası Yaşar Elbir, 27 sene önce Şehreküstü Mahallesinde 6 metrekare dükkanda kendi iş yerini açarak başladı. Her sabah geldiği iş yerinde tezgah başına oturarak dokuma yapan Yaşar Elbir, işlediği kilimleri Almanya başta olarak gurbetçilerin yaşadığı ülkelere yollamaya başladı.

TANESİ 150 TL

Yıllardır sürdürdüğü mesleğine sağlığı el verdikçe devam edeceğini söyleyen 7 çocuk babası Yaşar Elbir, bir kilimi 2-3 gün içerisinde ürettiğini ve 150 TL'den sattığını belirtti.

"SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK FAYDALI"

Yaşar Elbir, "Mesleğimi severek yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem spor yapmış oluyorum. Sağlık açısından çok faydalı ve çalıştıkça kendimi iyi hissediyorum. Ömrüm yettikçe çalışmaya ve kilim dokumaya devam edeceğim" dedi.

Kendisinin çocukluk zamanlarında kentte en güçlü sanayinin kilim dokumacılığı olduğunu ifade eden Yaşar Elbir, makineleşme ile beraber dokuma tezgahlarının yavaş yavaş kaybolmaya başladığını kaydetti.

SADECE 2 TANE KALDI

Geçmişte kentte binlerce tezgah bulunduğunu günümüzde ise yalnızca 2 tane kaldığını anlatan Yaşar Elbir, "Şu anda kalan iki tezgahtan birisi benim. El dokuma kilim üreten kimse kalmadı. Ben de dokuduğum kilimleri Almanya'ya gönderiyorum. Yurt içerisinden de istek var ama yetişemiyorum" diye konuştu.

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