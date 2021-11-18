Döviz alım satımına ilişkin son dakika kararı! 100 dolar ve üzerinde kimlik zorunlu olacak! Dolar alırken kimlik şart mı?
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Peki dolar almak için kimlik şart mı? Dolar almak için yeni kuralın detayları neler? İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Böylece 100 dolar ve üstünde kimlik beyanı zorunlu olacak.
MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "tüm işlemlerde" ibaresi "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye," ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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