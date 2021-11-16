Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...
Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın için uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Altın fiyatları son dönemde yükseliş ivmesine girmiş durumda. Hal böyle olunca yatırımcılar değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu. Konu hakkında değerlendirmeleri haberimizde derledik. İşte altın almak isteyenlere tavsiyeler...
Güvenilir liman altın için flaş yorum. Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzman isim son günlerdeki yükselişi değerlendirdi. Altın özellikle son günlerde oldukça yükselişe geçti. Gram altın 603 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.
Altın özellikle son günlerde oldukça yükselişe geçti. Gram altın 603 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.
Peki altın fiyatları neden artıyor? Altın fiyatları daha yükselir mi? Altın fiyatlarında düşüş olur mu? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.
"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"
İşte o açıklamalardan satır başları; Gram altın fiyatlarında yükselişler devam edecek. Önümüzde bir faiz kararı toplantımız var. Toplantıdan sonra belki bir miktar bir düşüş gerileme olabilir ama ondan sonra tekrar 600'leri geçeceği 650'ye kadar diye bir fiyat beklentimiz var.
VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILMASIN
Vatandaşların burada dikkat etmesi gereken konu fiyatlara aldanıp 600'ü gördük bu seviyelerden bozayım diye sakın paniğe kapılmasınlar. Bu fiyatları beklesinler. Elinde altın olan hiçbir zaman için bozmasını tavsiye etmiyoruz. Bu fiyatların önü açık daha da fiyatlar artacak o yüzden bozmalarını tavsiye etmiyoruz.
"BU DÜŞÜNCE YANLIŞ"
Geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce, şu an bir panik içerisindeler, geçen sene 540'dan alan bugün 600'leri gördüğü zaman zararımı çıkartayım de bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor bence yanlış bir düşünce.
Gram altının yükselişleri devam edecek. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600 belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz.
Elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlarda bir yatırım aracıdır bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde 600'den bozayım 500'e geri gelecek diye düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış yanılırlar ve zarar ederler.
700 SINIRLARI GÖRÜLÜR MÜ?
Bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene yüzde 30 kazandıran bir emtiadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı sıkıntılar olmasına rağmen yine 540'lara çıktı şimdi 600 her sene yüzde 25-30 kazandıran bir emtiadır. Altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz.
Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız da altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu.
"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde 610-620'lere kadar çıkabilir ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası.
"YATIRIMCI PANİĞE KAPILMASIN"
Düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın elinden çıkartmasın. Çünkü altın görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek.
Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur 1 sene olur. Benim yatırımcılara tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar.
"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."
Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.
Ekonomimizin kötüye gittiği anlamına gelmez kesinlikle. İnsanlar alıyorsa yatırım yapıyorlarsa demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Eğer ki altın yatırımında bir azalma olursa o zaman düşünülebilir.
DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLUR?
Bunun için kesin bir zaman söyleyemem. Ama bir süreç bu. Altın birden bire yükseldiği için bir geri çekilme yaşayacak. Altını ons bazında 1700-1750 aralığında TL bazında da 500-550 aralığında bir rakamlara getirecek. Alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
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- Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...
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