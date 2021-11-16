Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...

"BU DÜŞÜNCE YANLIŞ"

Geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce, şu an bir panik içerisindeler, geçen sene 540'dan alan bugün 600'leri gördüğü zaman zararımı çıkartayım de bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor bence yanlış bir düşünce.

Gram altının yükselişleri devam edecek. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600 belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz.

Elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlarda bir yatırım aracıdır bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde 600'den bozayım 500'e geri gelecek diye düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış yanılırlar ve zarar ederler.