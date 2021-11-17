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THY'den "bilet değişiklik hakkı" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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THY’den bilet değişiklik hakkı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla "Esnek Seyahat" sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Esnek Seyahat" uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor.

Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.

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