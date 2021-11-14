THY’den öğretmenlere yüzde 20 indirim!

Kampanya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor.

Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.