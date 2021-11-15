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Son dakika | Borsada rekor üstüne rekor! En yüksek seviyeyi gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Son dakika | Borsada rekor üstüne rekor! En yüksek seviyeyi gördü

Son dakika haberi...Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks, 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 olurken, toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı.

Borsada tüm zamanların rekoru BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU

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